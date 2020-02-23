Ограничения из-за коронавируса в Китае негативно влияют на все сферы бизнеса в мире, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bloomberg.

Издание пишет, что сбой в поставках коснулся очень многих. Например, производитель часов из Гонконга не может получить необходимые комплектующие, новозеландских лобстеров вынуждены выпускать обратно в море, а производители игр из Сан-Диего сокращают производство.

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Издание обнародовало инфографику, отображающую долю всего импорта промежуточных товаров, поступающих из Китая.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.