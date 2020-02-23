Число жертв коронавируса в Китае достигло 2440 человек, около 23 тысяч вылечились

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом 23 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что по данным на полночь 23 февраля, из 76,9 тысячи зараженных новым коронавирусом в настоящий момент болеют 51 606 человек, в тяжелом состоянии − 10 968 человек.

За последние сутки по всей стране были выявлены 648 новых случаев заражения, скончались 97 (из них 96 - в провинции Хубэй).

В настоящее время зарегистрировано свыше 4,1 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Отдельно в Гонконге выявили 69 случаев заражения (из них два человека скончались, 11 выздоровели), в Макао − десять инфицированных (шесть из них выписаны), на Тайване заразились 26 человек (один скончался и двое вылечились).

Напомним: днем ранее сообщалось о 2345 умерших от коронавируса в Китае и 76 288 заразившихся.

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