ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание SBS.

"Всемирная организация здравоохранения … заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем", - говорится в сообщении.

К таким случаям, например, относятся инфицированные коронавирусом, которые не ездили в Китай и не имели контактов с инфицированными. "Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - добавил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Агентство ООН призывает выделить 675 миллионов долларов для поддержки наиболее уязвимых стран, сказал он, добавив, что 13 стран Африки считаются приоритетными из-за их связей с Китаем.

Как сообщалось, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 76 936, 2442 человека умерли, 22 888 - излечились и выписаны из больниц.

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