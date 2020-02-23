Двух пропагандистов из РФ не пропустили на территорию Украины и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера во время оформления рейса "Минск-Киев" пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновение" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", - говорится в сообщении.

Тем же рейсом, с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. А на своем профиле россиянка публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев.

Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в нашу страну на 3 года. Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.

Напомним, накануне выходных в "Жулянах" "завернули" еще трех российских пропагандистов (журналистов, СММщиков, блоггеров), которые хотели учить украинцев искусству массовых коммуникаций.

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