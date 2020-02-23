"Идея была показать людям уверенность в наших действиях", - Скалецкая о решении пройти обсервацию с эвакуированными из Китая

Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью Deutsch Welle, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была идея, скорее не рабочая, а творческая. Но спустя некоторое время она перестала быть просто идеей, а трансформировалась в решение... Идея исходила от нас. А все вопросы, связанные с дальнейшим ее воплощением, мы, конечно, согласовывали сначала с премьером, а затем и с президентом", - сказала Скалецкая.

Также она подчеркнула, что "идея была показать людям уверенность в наших действиях".

"Я думаю, что это пример для тех, кто здесь находится. Это будет для них определенным показателем того, что о них думают, заботятся и делают все необходимое, если даже я доверяю этим мерам и средствам", - пояснила руководитель Минздрава.

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Напоминаем, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами. Всего на обсервации находится 94 человека — включая экипаж и сопровождающих лиц.