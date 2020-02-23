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23.02.20 13:33

С начала суток наемники РФ совершили 3 обстрела на Луганском направлении, у Крымского и Орехово били из 120-мм минометов, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска трижды, каждый раз по 20 минут, вели огонь по позициям ВСУ на Луганском направлении.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Около 7 утра противник из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Травневого.

В 9:30 утра оккупанты выпустили 5 мин калибра 120 мм, открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и пулемета по нашим опорным пунктах вблизи Крымского.

После 10 часов 2 мины 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил у Орехово.

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По имеющейся на данный момент информации, потерь среди украинских военных нет.

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