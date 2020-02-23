Рост Антоненко: Опубликован полный текст материалов трех экспертиз следствия

Как передает Цензор.НЕТ, материалы опубликовала на своей сайте юридическая компания "СЕНС Консалтинг".

Рост Андрея Антоненко - 180 см.





Как отмечается в сообщении, на судебном заседании 20.02.2020 прокурор Сергей Зузак предоставил по требованию судьи Печерского районного суда три вывода фототехнических экспертиз, которыми устанавливался рост мужчины и женщины, зафиксированных камерами наружного видеонаблюдения по ул. Липинского, 5 примерно в 2:40 20.07.2016 непосредственно после закладки взрывного устройства под автомобиль Павла Шеремета.

Первый вывод от 25.08.2016 №9-2/56Ф сделан заведующим сектором фототехнических, портретных исследований Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) Терешкевич Андреем Ивановичем. Он установил, что рост лица №1 (лицо с кепкой на голове) соответствует отметке 170 см на нивелирной линейке. В установленном росте лица возможное отклонение +\- 3% от 170 см в связи нечеткостью изображения, нахождением лица в постоянном движении, возможным отличием в осанке фигуры, наличием кепки на голове и с неизвестной толщиной подошвы обуви. Рост лица №2 (лицо с предметом в руках) соответствует отметке 165 см нивелирной линейки с отклонением +\- 3%.

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Второй вывод от 01.09.2016 № 214/ИКТ сделан главным судебным экспертом сектора искусствоведческих и психологических видов исследований отдела исследований в сфере информационных технологий ГНИЭКЦ Переиденком Андреем Александровичем. Им было установлено, что рост человека в кепке с представленных на экспертизу видео файлов соответствует 172 см ± 5,16 см. Рост лица в капюшоне с представленных на экспертизу видео файлов соответствует 166,5 см ± 4,98 см.

Третий вывод заказан стороной обвинения 13.01.2020 в КНИИСЭ сразу после заявления стороны защиты о необходимости истребования и исследования результатов первой экспертизы. Такое заявление впервые прозвучало в зале суда 10.01.2020 при рассмотрении апелляционной жалобы защитника Галенченка В.М. на предварительное заключение господина Антоненко. Вывод №2542 / 20-35 сделан 14.02.2020 Демьяненко Русланом Николаевичем, судебным экспертом отдела фоноскопических, компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований лаборатории криминалистических видов исследований КНИИСЭ и сводится к тому, что установить рост лиц, которые зафиксированы в предоставленных на исследование видеозаписях, с достаточной точностью и учесть и/или оценить точность измерений, по мнению эксперта, невозможно.

"Любому объективному беспристрастному наблюдателю понятно, что третий вывод является явным проявлением особой лояльности к следствию со стороны эксперта с признаками искажения результата. Он также фактически дискредитирует экспертную работу полицейского экспертного учреждения и работу полиции в целом. Но главное, что первые выводы он, очевидно, не опровергает", - говорится в сообщении "Сенс".

Со всеми тремя выводами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.