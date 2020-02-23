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23.02.20 14:30

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под Офисом Президента прошла акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Собравшиеся требовали уволить главу МВД и не назначать его на другие влиятельные должности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 01
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 02

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 03
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В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 04


В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 05
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 06
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 07
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 08

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 09
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 10

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В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 11
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 12
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 13
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 14
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 15
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 16
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 17
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 18
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 19

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 20

Участники митинга хотели наклеить на Офис президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" , но правоохранители не позволили этого сделать.

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 21

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В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 22

Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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