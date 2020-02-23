В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Участники митинга хотели наклеить на Офис президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" , но правоохранители не позволили этого сделать.
Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ