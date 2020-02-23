Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.02.20 15:07

На Николаевщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадало 10 человек, - Нацполиция. ФОТО

22 февраля в Николаевской области, около 18:30 на 115 км автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" произошло столкновение автоцистерны DAF с маршрутным микроавтобусом сообщением "Маловарваровка - Центральный рынок".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Николаевщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадало 10 человек, - Нацполиция 01

В результате ДТП восемь пассажиров и водитель маршрутки, а также водитель грузовика с телесными повреждениями были доставлены в больницу Николаева.

Всего в рейсовом автобусе находилось 12 пассажиров и водитель.

На Николаевщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадало 10 человек, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Предварительно следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100