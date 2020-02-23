Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Диету, которая необходима при обострении хронической гастроэнтерологической болезни, обеспечивает пищеблок медцентра. Местные врачи придерживаются плана лечения и находятся на связи с узкопрофильными специалистами", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, вчера, 22 февраля, в обсервации в Новых Санжарах иностранной гражданке понадобилась помощь гастроэнтеролога. Женщине вызвали "скорую". Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо.

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