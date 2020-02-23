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23.02.20 15:57

Пьяный сотрудник полиции охраны устроил смертельное ДТП на Одесчине, - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием инспектора физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны ГУ Нацполиции в Одесской области (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что инцидент произошел 22 февраля около 17:00 в одном из сел Белгород-Днестровского района. Полицейский не справился с управлением мотоцикла марки "МТ-11", из-за чего транспортное средство перевернулось. В результате аварии пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения. Следствием установлено, что полицейский находился за рулем мотоцикла в состоянии опьянения. У него обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.

Правоохранителя задержали, решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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