Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.02.20 19:21

Если бы Украина и Россия поладили друг с другом, это было бы хорошо для всего мира, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп отправился с визитом в Индию. При посадке в вертолет он ответил на вопросы СМИ.

Среди прочего, они касались отношений России и Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналиста VOX Аарона Рупора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США на Совбезе ООН призвали РФ вывести войска с Донбасса и оккупированного Крыма и придерживаться минских соглашений

"Ну, я бы хотел увидеть их вместе. Я думаю, что если бы они объединились в том смысле, что ладили бы друг с другом, это было бы здорово, это было бы здорово для всего мира, если бы Украина и Россия разработали какое-то соглашение, в котором они будут ладить (неразборчиво) это было бы очень хорошо", - отметил Трамп перед посадкой в вертолет.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100