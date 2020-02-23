Если бы Украина и Россия поладили друг с другом, это было бы хорошо для всего мира, - Трамп. ВИДЕО

Среди прочего, они касались отношений России и Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналиста VOX Аарона Рупора.

"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10 — Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020

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"Ну, я бы хотел увидеть их вместе. Я думаю, что если бы они объединились в том смысле, что ладили бы друг с другом, это было бы здорово, это было бы здорово для всего мира, если бы Украина и Россия разработали какое-то соглашение, в котором они будут ладить (неразборчиво) это было бы очень хорошо", - отметил Трамп перед посадкой в вертолет.