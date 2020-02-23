Полиция определяет ответственных за панику и протесты в Новых Санжарах, - Варченко

Об этом на брифинге 23 февраля сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Мы отслеживаем всю визуальную информацию, анализируем, определяем тех людей, которые принимали участие в мероприятиях, определяем, какие функции они выполняли во время этого и движемся в рамках следствия", - заявил он.

Варченко также уточнил, что всю общественно важную информацию по этому делу Нацполиция будет сообщать общественности.

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Напомним, независимый расследователь из Полтавы Игорь Гавриленко сообщил, что панику среди местных жителей спровоцировал соратник нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Сергей Чередниченко, который раньше властей сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев.