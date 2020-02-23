Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 3 умерших

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайный план, поскольку количество случаев заболевания превысило сотню. Мероприятия ввели после подтверждения, что трое граждан Италии пожилого возраста умерли от коронавируса.

78-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умер в регионе Венето, а 77-летняя женщина умерла в регионе Ломбардия. О том, что у нее был именно этот коронавирус, стало известно только после вскрытия. В воскресенье вечером сообщено о смерти от коронавируса в Италии третьего человека.

В десяти городах в северных регионах страны - Ломбардии и Венето - ввели карантин. Примерно 50 тыс. человек просят оставаться дома.

В Венеции власти решили отменить два последних дня карнавала, которые приходились на 24-25 февраля. Вспышка коронавируса сказалась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани, который должен состояться в воскресенье, пройдет в пустом зале с трасляцией в интернете, поскольку приглашенных просят не приходить.

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Глава итальянского правительства Конте объявил, что сейчас запрещается въезжать или оставлять районы вспышки без специального разрешения. Все школьные и спортивные мероприятия прекратили в этих районах, в частности, отменили несколько футбольных матчей Серии А, которые должны были состояться в воскресенье.

Полиция, а при необходимости и вооруженные силы, будут иметь полномочия обеспечить выполнение ограничений.

Итальянский власти опасаются, что вирус уже вышел за пределы изолированных скоплений случаев в Ломбардии и Венето, поскольку это усложнит сдерживание распространения болезни.

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