Митинг-протест против оккупации Россией украинского Крыма прошел в Стамбуле. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"В Стамбуле состоялся митинг-протест против оккупации Россией Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Участники держали плакаты с надписями: "Вчера Сталин, сегодня Путин", "Останови преступление Кремля, верни украденное", "Крымские татары не сдадутся" и другие.

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Также участники мероприятия протестовали против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR. "В опасности. Единственный крымскотатарский ТВ канал под угрозой закрытия", - было написано на одном из плакатов.