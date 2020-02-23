Прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер, - вице-спикер Сейма РП Госевская

Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Она обратила внимание на роль России в конфликте памяти между поляками и украинцами. "Если мы не достигнем истины в польско-украинских отношениях, тщательно не разъясним, принимая во внимание польскую вину второй половины 1930-х, то эта тема Волынского преступления всегда будет между Польшей и Украиной и будет жестоко использоваться Российской Федерацией. Это очевидно", - сказала Госевская. Она добавила, что в нынешней ситуации польско-украинские споры относительно тяжелого прошлого не решат только историки, поскольку, по ее словам, в Украине нужны инициативы со стороны политиков. Вице-спикер Сейма согласилась также с мнением, что прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер.

Вице-спикер Сейма напомнила, что власти Польши постоянно поддерживает стремление Украины к вступлению в структуры Европейского союза, а при этом ожидает от украинской стороны большей чувствительности к польской памяти о преступлениях на Волыни и на востоке Галичины.

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"Наши земляки заслуживают нашей памяти и достойное захоронение в освященной земле, могилы и кресты, на которые их родные смогут возложить цветы и зажечь свечи. Это основная вещь", - подчеркнула она.