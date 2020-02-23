Двое патрульных получили травмы, разнимая массовую драку в центре Львова, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены - это жители Львова 24 и 38 лет.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - девочки-подростки избили несовершеннолетнюю знакомую на Житомирщине. ВИДЕО

Проводится досудебное расследование.