Книги на трех языках передали эвакуированным из Ухани в санаторий "Новые Санжары", - журналист Махов

Об этом в Facebook написал журналист Александр Махов, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! Вы все потрясающие! Нам пришли книги на украинском, английском и испанском языках! Иностранцы уже часть разобрали. Все растроганы такой поддержкой! Просят передать огромную благодарность!" - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары"

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Также читайте: Для обсерватора с эвакуированными из Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав