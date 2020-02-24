СНБО рекомендует восстановить СЭС для борьбы с угрозами, подобными коронавирусу, - Данилов

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью программе "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

"Не вернуть нашу службу, а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", - уточнил он.

В то же время Данилов подчеркнул, что государство полностью готово к возможным вызовам.

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"Система защиты, к сожалению, такая (я откровенно говорю), какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут какие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", - уточнил секретарь СНБО.

Напомним, на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля Министерству здравоохранения Украины рекомендовано восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.