Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море

Как заявили в Национальном центре управления обороной РФ, силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями корабля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Эсминец Ross, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США Porter, Donald Cook и Carney, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если бы Украина и Россия поладили друг с другом, это было бы хорошо для всего мира, - Трамп. ВИДЕО

Напомним, американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Например, в 24 декабря 2019 года Ross зашел в одесский морской порт. Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели - ракетному эсминцу США "Ross", следовавшему в порт Одессы.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.