О здоровье проходящих обсервацию в "Новых Санжарах" будут информировать ежедневно, - Данилов

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера (22 февраля. - Ред.) была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать. Это должна быть публичная открытая информация, общество должно знать, что происходит", - сказал он.

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Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.

Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.