Враг применил на Донбассе 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, БПЛА и вооружение БМП. За сутки - 14 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По двнным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Талаковки: из беспилотного летательного аппарата враг сбросил по позициям украинских сил гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов по позициям ВСУ, а именно:

- рядом с Травневым - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Крымского - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- дважды неподалеку от Орехово - из 120-мм миномета - 29 мин;

- два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета;

- рядом с населенным пунктом Хутор Вильный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Золотого-4 - из 82-мм минометов противник выпустил 15 мин;

- неподалеку от Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин;

- в районе Новозвановки - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;

- два раза рядом с Луганским - из миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;

- вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.

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"Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.