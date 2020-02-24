Оставшимся в Китае украинцам оказывается всесторонняя помощь, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"По состоянию на 24.02.2020 г., большинство граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй и сообщили посольству о согласии быть эвакуированными, были эвакуированы в Украину. Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но которые не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля с.г., в том числе, по поселению, питанию, решению бытовых нужд и др.", - сказао в сообщении.

Также сообщается, что граждане Украины, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от Посольства Украины в КНР, а также, по просьбе посольства, от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР по месту их проживания.

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Действует круглосуточная горячая линия посольства: + 86-137-0123-0647.