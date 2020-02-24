"Там проще обеспечить охрану", - Гончарук объяснил, почему эвакуированных из Ухани разместили в Новых Санжарах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Было несколько объектов, которые готовы были принять людей, но конкретно этот объект был избран потому, что там проще обеспечить охрану, то есть фактически - безопасность. Это режимный объект, который принадлежит Национальной гвардии, нам понятен там персонал, мы понимаем, что это люди, которые служат фактически, то есть они были там проверены, понимали очень хорошо территорию", - рассказал он.

По его словам, подконтрольность территории в Новых Санжарах была одним из критериев, которые убедили остановиться именно на этом объекте.

Гончарук также подчеркнул, что все эвакуированные по состоянию на 23 февраля здоровы и для них создали дополнительные удобства.

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"Отдельные мобильные операторы установили там временные вышки, чтобы у людей была лучше связь, чтобы им было проще коммуницировать, связываться со своими родными, близкими. Завтра мы еще там дополнительные условия комфорта для них создадим, все необходимые санитарно-гигиенические потребности обеспечат, у них есть еда, там тепло, они в безопасности", - отметил он.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.