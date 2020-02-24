Значительные осадки и сильный ветер: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра 40 м/с.

Спасатели предупреждают, что погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах будут приводить к нарушению на отдельных участках дорог, прекращению движения транспорта.

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Ночью и утром 24 февраля в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм; на Азовском море днем ​​24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм, местами значительные осадки. Осложнения погодных условий отвечает II (оранжевому) уровню опасности.

Ожидаемые погодные условия приводить осложнения работы морской отрасли и морского транспорта.