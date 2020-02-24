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24.02.20 09:09

После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление, - замглавы Меджлиса Умеров

После деоккупации Крыма управление над полуостровом следует поручить Киеву.

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Такое мнение выразил "Крым.Реалии" заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"В нынешней ситуации проводить выборы по законам Украины нереально. Даже после полного восстановления территориальной целостности Украины и деоккупации необходимо установить назначенное из Киева управление, хотя бы лет на десять. Необходимо время, чтобы разобраться с теми, у кого "руки в крови", и теми, кто активно строил "русский мир". Что касается остального населения, пусть каждый сам решает, остается он в Украине, или едет на родину, в Россию. Украина при этом выкупает всю недвижимость у принявших решение уехать, они не должны выглядеть как беженцы. Это не должно распространяться на приехавших после 18 марта 2014 года. Они уезжают без вариантов", – рассказал свою точку зрения Крым.Реалии зампред Меджлиса.

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При этом он отметил, что выборы депутатов Верховной Рады от АРК проводить нужно, не дожидаясь деоккупации.

"А выборы, вернее довыборы в Верховную Раду Украины, можно провести по 12 округам АРК и Севастополя. Организовать эти выборы на всей территории материковой части Украины. Окружные избирательные комиссии расположить в Киеве, а участковые – в областных центрах. Голосовать по паспорту, в округе соответственно месту жительства в Крыму. И будет у нас 12 депутатов от Крыма в ВРУ. Если власть в Украине озабочена не сдачей Крыма, а возвращением, она это организует", – отметил Умеров.

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