За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 47 человек, на водных объектах - 23, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, с начала недели зарегистрировано 1 851 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 90 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 574 пожара, спасены на пожарах 47 человек и не допущено уничтожение огнем 456 зданий и 41 ед. техники. На пожарах погибли 47 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 563 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 122 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 360 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 23 человека.