ОП проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных из плена украинцев: они до сих пор не получили обещанные 100 тыс., многим негде жить, - Бутусов

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ.

"Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой. Но теперь Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых "представителей неподконтрольных территорий", которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины", - рассказал он.

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"До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен. Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда наших известных героев, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч - их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. Они защищали Украину, и знали, что рискуют всем, ради нас всех", - пояснил журналист.

"А где освобожденные будут жить? Квартиры многих отобраны оккупантами. Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто отдал все ради борьбы за свободу Украины. А здоровье? У многих большие проблемы с зубами, которые выбили палачи, что с этим делать? А работа?" - добавил Бутусов.

"Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса - война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради Родины, и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры. И вы не имеете права забывать о человеческих судьбах, за которые взяли на себя ответственность. Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан. За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп", - резюмировал журналист.

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Напомним, 29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.