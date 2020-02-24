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24.02.20 10:42

Украинские биометрические паспорта в ОРДЛО имеют более 950 тыс. человек

По состоянию на февраль 2020 года более 950 тыс. человек с регистрацией в ОРДЛО получили биометрические паспорта для выезда за границу. Кроме того, за последний год их также получили более 16 тыс. жителей оккупированного Крыма.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "DW" со ссылкой на данные Государственной миграционной службы Украины.

По состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области.

Кроме того, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в оккупированных Крыме или Севастополе.

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