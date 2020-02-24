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24.02.20 10:45

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе. ФОТОрепортаж

На Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, подозреваемых в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах страны и за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в группировку входят судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета. Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами.

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 01

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером гражданином Украины за якобы невозвращенный долг. По версии следствия, через связи в криминальных кругах своей страны иностранец вышел на организованную группировку со Львовщины и заказал "выбить" с экс-компаньона $10 000. Украинский предприниматель обратился в СБУ", - сказано в сообщении.

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 02

Двух активных участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от коммерсанта $2 тысяч - второй части несуществующего долга.

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СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 03

В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которое злоумышленники вероятно применяли во время преступной деятельности. Кроме того правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговой "ферме".

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 04

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки. Сейчас проверяется причастность группы к совершению ряда громких преступлений, в частности, вымогательство, разбойные нападения, похищения людей, заказные убийства в других регионах Украины, а также за пределами Украины.

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 05

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно с Управлением СБ Украины во Львовской области и следователями полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 06
СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 07
Фото: пресс-служба СБУ

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