Журналист Евгений Лесной в прямом эфире признался, что он уже 12 лет живет с ВИЧ

Как информирет Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты".

"Вы знаете, многие люди считают, что стигматизация, непонимание ВИЧ-инфицированных возникают из-за того, что многие известные люди не признают, что являются ВИЧ-инфицированными. Вот сейчас я признаю себя ВИЧ-инфицированным. Я уже 12 лет живу с ВИЧ. Я креативный продюсер канала "Киев", для кого-то известный журналист. Это - серьезное заявление", - сказал Лесной.

Евгений Лесной родился и вырос в России. Там многие его друзья не знают, что он живет с ВИЧ. По его мнению, Украина в этом случае очень толерантная страна.

После этого признания в сети появились слова понимания и поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине зафиксированы 13 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, более чем 6 тыс. случаев СПИДа, - Минздрав

"Знаете, мужество иногда способно выглядеть именно так. Потому что есть темы, о которых говорить не принято. Более того - мистическое сознание заставляет всех отмахиваться от диагнозов. …Женя - это пример того, что с ВИЧ можно жить. Быть успешным. Строить карьеру. И не подвергать риску ни себя, ни окружающих", - написал журналист Павел Казарин.

Журналист телеканала "Украина" Ярослав Куц вспомнил, что Лесной - это тот россиянин, который один из первых вышел на Красную площадь протестовать против решения Госдумы разрешить использовать российские войска на территории Украины.

Люди благодарят Лесного за мужество признания и желают здоровья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, по данным ООН, Украина находится на втором месте по распространению ВИЧ-инфекции в Европе. Среди регионов первенство удерживает Одесса.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева разрешил ВИЧ-позитивным людям усыновлять детей, признав незаконным и недействительным запрещающий пункт приказа министерства здравоохранения.