Завершение расследования по Гладковскому и Дубневичу ожидается в марте-апреле, - Холодницкий

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Задержать мы их задержали, но дела до сих пор не в суде. Подозрения Гладковскому и другим были объявлены тогда, когда детективы НАБУ принесли прокурорам САП достаточно доказательств для их объявления. Подчеркиваю, подозрение еще не означает, что человек уже виноват. Это только первая стадия уголовного процесса в отношении конкретного лица", - отметил он.

По его словам, в случае расследования дела с подозрением более шести месяцев возникают вопросы к правоохранителям.

"Думаю, что в марте-апреле нужно ставить точку в этих производствах. Там сроки следствия еще есть, но если дела с подозреваемыми расследуются более шести месяцев, то возникает логичный вопрос: а что же тогда делали ранее, если вы до сих пор не готовы", - сказал Холодницкий.

"Процесс движется, доказательства собираются и детективы, понимая то, что хочет прокурор, должны это собрать. Не надо рассказывать, что кто-то там где-то тормозит, слава Богу, мы это все уже проходили. ... Поэтому здесь процесс простой: доказательства есть - "бежим", нет - "стоим". Кричите, митингуйте, увольняйте, "перезагружайте", но доказательств от этого больше не станет", - добавил он.

Напомним, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

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31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила отправить Ярослава Дубневича под арест с залогом в 90 млн гривен. На следующий день он вышел под залог.

Также 17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

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19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.