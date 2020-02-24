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24.02.20 11:34

Автомобили Chery и Toyota столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро травмированы. ФОТО

В результате ДТП в Павлограде один человек погиб на месте, еще пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Павлоградского ОП.

"22 февраля примерно в 23:25 водитель автомобиля "Chery A15 Amulet" двигался по ул. Днепровской от г. Днепр в направлении г. Донецк. В районе нерегулируемого перекрестка с второстепенной ул. Полтавской он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем "Toyota RAV4".

Автомобили Chery и Toyota столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро травмированы 01
Фото: сайт полиции

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Chery A15 Amulet" погиб на месте, еще пять человек с телесными повреждения различной степени были доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

"Просим всех свидетелей и очевидцев происшествия, а также владельцев видеорегистраторов обратиться по телефонам: следователь (095) 304 23 38, дежурная часть (066) 520 09 70, 102 или любым удобным для Вас способом", - сообщили в ведомстве.

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