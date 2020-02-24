Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого, - указ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №56/2020 размещен на сайты главы государства.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в тексте указа.

Отметим, сегодня, 24 февраля Чапкису исполняется 90 лет.

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