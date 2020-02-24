Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

"​​Роман Насиров восстановлен на должности главы Государственной фискальной службы. Такое решение принято Шестым апелляционным административным судом. Суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконном увольнении Насирова Кабмином Гройсмана от января 2018 года", - говорится в сообщении.

По его словам, сама ГФС находится сейчас в процесс ликвидации.

В постановлении суд оставил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины" без изменений.

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Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. В марте 2017 года сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании в начале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт.

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие экс-нардепу Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

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13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Позже он вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет. В Шевченковском райсуде Киева дело Насирова слушали более двух лет. Адвокаты требовали зачитать обвинительный акт из 774 страниц в полном объеме. Поскольку заседания проходили несколько раз в месяц, прокуроры не успели дочитать обвинение.

В октябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева принял решение о передаче уголовного производства, в котором фигурирует экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Первое подготовительное заседание суда состоялось в пятницу 8 ноября. На заседании ВАКС 19 ноября прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины Романа Насирова.

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