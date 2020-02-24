Страны-члены НАТО знают, как разблокировать работу комиссии Украина-НАТО: у Альянса есть понимание, как нас принять, - "слуга народа" Верещук

"Я недавно была в Брюсселе и сама лично общалась с представителями НАТО. Хочу всех заверить: у НАТО есть понимание, как нас принять. Конечно, политический аспект остается, но те слабые места, которые, например, на сегодня нам мешают, а именно - комиссия "Украина-НАТО", которая, к сожалению, пока заблокирована. Заблокирована, но мы вопрос решаем. Уже есть понимание стран-членов НАТО, как выйти из этого состояния. Мы надеемся, что в мае текущего года, когда состоится парламентская ассамблея членов НАТО в Украине ... мы сможем решить вопросы, которые нас беспокоят", - сказала она на публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Верещук отметила, что в парламенте был принят законопроект о военных званиях, разрабатывается законопроект о Службе безопасности Украины и внешней разведке, был создан подкомитет по разведке. Также она подчеркнула, что предоставление Украине статуса члена программы расширенных возможностей предаст новый импульс к членству Украины в НАТО.

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"Если все будет хорошо, и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели, а целью есть, безусловно, беспрекословно, безальтернативно: Украина - член ЕС и член НАТО", - добавила она.

Как сообщалось, отношения между Украиной и Венгрией осложнились после принятия в Украине Закона "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом приняли 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила обеспокоенность будущим венгерского меньшинства в Украине. Будапешт блокировал заседания комиссии Украина - НАТО на высшем уровне и заявлял, что готов противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.