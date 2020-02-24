Россия может попытаться вмешаться в выборы США, чтобы переизбрать Трампа, - NYT

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Как пишет издание, Путин стремится получить "уступчивого коллегу в Белом доме, который вряд ли станет оспаривать его территориальные и ядерные амбиции".

Отмечается, что со слов американской разведки, можно сделать выводи, что Россия пытается вмешаться в предстоящие американские выборы. Указывается, что президенту РФ Владимиру Путину выгодно, чтобы президентом США переизбрали Дональда Трампа либо сенатора Берни Сандерса, который лидирует на праймериз среди демократов.

Издание утверждает, что эти кандидаты больше нацелены на внутреннюю политику США, а не на внешнюю, что позволит России укрепить свои позиции в мире.

"Независимо от того, кого изберут, Путин, вероятно, подорвал одну из своих основных целей: заставить Соединенные Штаты и их союзников отменить санкции, которые были введены после аннексии Крыма и ускорил гибридную войну против Украины", - пишет NYT.

По словам бывшего офицера национальной разведки в России Анджелы Стент, если РФ действительно будет вмешиваться в выборы США 2020 года, "это может привести к новым энергетическим санкциям".

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