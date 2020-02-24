За прошедшую неделю в Киеве вдвое увеличилось количество обращений относительно домашнего насилия, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Согласно сводной информации от полиции, районных социальных служб и Киевского городского центра работы с женщинами, за прошедшую неделю зафиксировано 647 обращений относительно домашнего насилия. Если сравнивать эту цифру с предыдущей неделей, то количество обращений выросло почти вдвое. Больше всего обращений поступило в Днепровском районе - 65. Меньше всего - в Печерском - 11", - отметила Хонда.

Она добавила, что в течение этого периода Киевский городской центр работы с женщинами получил 107 обращений относительно домашнего насилия. Из них от женщин поступило - 95, а от мужчин - 12. Также в Киеве зафиксировано 4 случая домашнего насилия над детьми. Один обидчик направлен для прохождения коррекционных программ.

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Работники полиции зафиксировали 467 обращений относительно домашнего насилия. Правоохранители вынесли 78 срочных запретительных предписаний, запрещающих обидчику приближаться к пострадавшему лицу или находиться в одном месте на срок до 10 суток.

Горячая линия по противодействию домашнему насилию работает круглосуточно по телефонам: 15-00 и 272-15-00.