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24.02.20 13:26

Депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ. Скриншот

Депутат Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Павел Зоткин поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России.

Депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ. Скриншот

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Кроме того, украинцы возмутились из-за того, что на поздравительной открытке был изображен российский флаг. Соответствующий пост опубликован на личной странице в Facebook депутата.

"С праздником, мужчины!" – подписал фото он.

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Юзеры тут же отреагировали на данный пост и поинтересовались у депутата, не живет ли он в РФ: "Вы в России живете или что?", "Вы что, воины советской армии?! Что вы отмечаете?!", "К чему здесь Россия, если человек проживает в Украине?", "Если депутат поступает с соблюдением законов выборочно, то чего можно ожидать от населения? СБУ, подскажите пожалуйста, как относиться к такого рода поздравлениям от депутатов местных советов?".

Интересно, что через некоторое время депутат из Николаева все же удалил данную открытку и заменил ее на другую. Павел Зоткин оправдался тем, что просто сразу не увидел российский флаг.

Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 01
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 02
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 03
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 04
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 05
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 06
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 07

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