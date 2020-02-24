74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая в их регионе, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года, показали, что 74% опрошенных не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые состоялись накануне, сообщает Цензор.НЕТ.

Поддерживают такие действия только 15%, 11% - затруднились с оценкой.

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Чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия - на юге страны (80%).





Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2020 г.