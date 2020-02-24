Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля.

Оценивая ход судебного дела, связанного с обвинением группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета, 16% респондентов считают эти обвинения обоснованными (6% ˗ вполне обоснованными, 10% ˗ скорее, обоснованными), у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными. 16% респондентов ответили, что их это не интересует, 32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос.

Чаще считают эти обвинения обоснованными сторонники политической партии "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" (32%), тогда как 26% ​​из них высказывают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными.

Среди сторонников партии "Слуга народа" ˗ соответственно 21% и 28%, среди сторонников ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 18,5% и 45%, среди сторонников Партии "Европейская солидарность" ˗ соответственно 7% и 72,5%.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.