195 излечившихся от коронавируса заразились повторно, - Нацкомиссия здравоохранения КНР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Большинство случаев инфицирования (77 150) зарегистрированы в Китае.

24 734 человек смогли вылечить. Однако 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев.

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