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24.02.20 15:00

Рухнувшее из-за ветра дерево смертельно травмировало 69-летнюю женщину в центре Одессы, - полиция

На улице Нежинской поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась до приезда медиков.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приморский отдел полиции в г. Одессе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

По прогнозам Гидрометцентра, погода с сильными порывами ветра сохранится до конца суток. Призываем граждан к осторожности: держитесь подальше от навесных конструкций, щитов, линий электропередач, деревьев, а по возможности - ограничьте передвижение по улицам.

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