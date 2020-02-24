Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные специалисты, работающие с инструментом, - Государственный центр занятости

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости, передает Цензор.НЕТ.

Работодателями в январе 2020 года подано в базу службы занятости 68 тысяч вакансий. По видам экономической деятельности наибольшее количество предложений работы принадлежало: перерабатывающей промышленности (18,5%), торговле и ремонту транспортных средств (15,7%), транспорта (11, 3%), государственному управлению (8,0%), образованию (7,8%)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что неизменной остается тенденция высокого спроса среди работодателей на квалифицированных рабочих.

"По профессиональным группам наибольший спрос среди работодателей имели рабочие с инструментом (22,4%), рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,3%), работники сферы торговли и услуг (15,7%). Это швеи, слесари-ремонтники, электромонтеры, газосварщики, водители автотранспортных средств, операторы заправочных станций, трактористы, продавцы товаров, повара, продавцы-консультанты", - добавили в центре занятости.

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Средняя заработная плата по вакансиям по состоянию на 1 февраля составила 6724 грн. В то же время есть предложения работы с заработной платой свыше 20 тысяч гривен.

Профессии, по которым размер заработной платы является наибольшим: техник-оператор электронного оборудования – 29 500; помощник руководителя производственного подразделения – 25 000; забойщик на отбойных молотках – 24 723; инженер по управлению воздушным движением – 23 480; сварщик – 22 669.