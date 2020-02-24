Количество жертв коронавируса в Италии выросло до 5, в Иране - до 12

Об этом сообщает "Европейская правда" передает Цензор.НЕТ.

По официальным данным, 219 человек инфицированы коронавирусом в Италии. В эти данные включаются, в том числе, умершие и пациенты, которые выздоровели и были выписаны.

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Ранее сегодня утром появилась информация о смерти 84-летнего мужчины в Бергамо. Пожилые люди наиболее подвержены заражению новым коронавирусом.

"Давайте подождем, чтобы увидеть результаты принятых вчера мер, которые внесут свой вклад в замедление и остановку. Никто не думал, что распространение было таким агрессивным", - сказал президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана.

Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе. В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.

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Вместе с тем, выросло количество жертв коронавируса и в Иране. Представитель иранского Минздрава Ирадж Хариричи опроверг заявления депутата и заверил, что по состоянию на понедельник от заражения вирусом в Иране скончались 12 человек. При этом он сообщил, что на данный момент выявлен 61 зараженный. Еще 900 человек с подозрениями на заражение проходят соответствующую проверку, пишет Интерфакс-Украина.

Кроме того, первый случай заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 зафиксирован в Бахрейне. Пациент, госпитализированный с признаками заражения, недавно прибыл из Ирана.

У троих подданных Кувейта, которые также недавно вернулись из Ирана, по результатам анализов также выявлено заражение коронавирусом.

Также сообщается о первом выявленном случае заражения в Афганистане. Заболевший также недавно прибыл из Ирана.