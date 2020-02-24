Глава штаба "самообороны Севастополя" Росляков объявлен в розыск, - прокуратура АРК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, в течение февраля-марта 2014 года, был руководителем штаба "Самообороны Севастополя".
Подозреваемый, осуществлял личный отбор кандидатов в состав незаконного вооруженного формирования и координировал действия бойцов. Был инициатором создания пеших патрулей и самовольно построенных блок-постов на территории г. Севастополь, на которых бойцы "Самообороны Севастополя" осуществляли проверку документов местных жителей, проводили обыски автомобилей и осуществляли задержание граждан, несогласных с оккупацией полуострова. Таже он принимал участие и отдавал приказы, во время захвата 20 марта 2014 противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащего Военно-морским силам Украины.
В настоящее время, подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.
Ему сообщено о подозрении по по ч. 5 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Отметим, глава так называемой "Самообороны Севастополя" Олег Росляков возглавил незаконное вооруженное формирование с первых дней.