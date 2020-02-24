Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Ухани: "Чувствуем себя единой командой". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Скалецкая написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет. Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права. Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и соблюдают все правила. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касающиеся разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной", - рассказала министр.

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