Эвакуированные из Ухани чувствуют себя хорошо, - ЦОЗ

Об этом сообщил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на утро во время очередного медицинского осмотра врачами, которые работают сейчас в обсервации, не были зафиксированы случаи превышения температуры. Все лица, находящиеся сейчас в обсервации, чувствуют себя хорошо. Относительно лица, вчера рассказавшего об определенных жалобах на желудочно-кишечный тракт - с ним также все хорошо ... Внештатных ситуаций нет, работают врачи-эпидемиологи на местах", - сказал Кузин.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.