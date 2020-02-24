В условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии присутствие войск НАТО над Вислой необходимо, - Дуда

В интервью еженедельнику "Sieci" президент Дуда подчеркнул, что Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство других стран, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы - абсолютный сторонник соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится", - отметил президент Польши.

Дуда добавил, что России также не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.

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"Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо", - отметил президент.