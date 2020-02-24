Группа украинских военных прошла медицинскую реабилитацию в Болгарии, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Реабилитация проходит в больнице "Калероя" - г. Хисар. Срок медицинской реабилитации составляет не более двух недель. Расходы, связанные с прохождением физиотерапии и размещением, обеспечивается болгарской стороной, а расходы, связанные с международной и местной транспортировкой, медицинским страхованием лиц и обеспеченным их питанием на период медицинской реабилитации, обеспечиваются трастовым фондом НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.
С начала реализации проекта уже 188 украинских ветеранов прошли такую реабилитацию.